Ukraińska wizytówka artyleryjska. Olbrzymie tempo seryjnej produkcji

Ukraińcy po dwóch latach testów w warunkach wojennych zdołali uruchomić produkcję seryjną haubicy 2S22 Bogdana w kwietniu 2024 roku. Teraz okazuje się, że miesięczna produkcja jest wedle Ukraińców imponująca, ponieważ wynosi 20 sztuk.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to dość prosty system kołowy oparty o cywilną ciężarówkę co znacznie ułatwia produkcję w porównaniu do ciężko opancerzonych armatohaubic na podwoziu gąsienicowym takich jak AHS Krab czy PzH-2000.

2S22 Bogdana — pierwsza artyleria ukraińskiej produkcji w standardzie NATO

Haubica 2S22 Bogdana jest projektem zbliżonym w założeniach do francuskiego CAESAR-a, gdyż jest to armata kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów zamontowana na podwoziu ciężarówki. Początkowo była to ciężarówka KrAZ-63221, jednak obecnie wykorzystywana jest czeska Tatra Phoenix 8x8, która jest dobrze znana w ukraińskim przemyśle.

Obecnie wykorzystywany model charakteryzuje się opancerzoną kabiną, która została dodatkowo zabezpieczona pancerzem prętowym, aby chronić przed rosyjskimi bombletami z amunicji kasetowej oraz dronami FPV z głowicami kumulacyjnymi.

Działanie haubicy opiera się na półautomatycznym systemie ładowania, wymagającym jedynie wyjęcia pocisku z magazynu i włożenia go do pobliskiego podajnika, co eliminuje konieczność manualnego ładowania do armaty. Taki system umożliwia osiągnięcie szybkostrzelności do sześciu strzałów na minutę.

Zasięg efektywny Bogdany jest uzależniony od rodzaju amunicji. Dla podstawowych pocisków typu DM121 efektywny maksymalny zasięg to 30 km, zaś użycie pocisków z dopalaczem rakietowym M549A1 pozwala na rażenie celów oddalonych nawet o 60 km. Opcjonalnie, system może wykorzystywać kierowane pociski M982 Excalibur osiągające zasięg powyżej 50 km, ale w dobie zagłuszarek GPS-u stały się one prawie bezużyteczne.

Ukraińska haubica ma również zdolność strzelania w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), gdzie wypuszczane pociski osiągają cel w tym samym czasie, co pozwala na maksymalizację efektu destrukcji. Daje to systemowi wyraźną przewagę nad rosyjskim uzbrojeniem kal. 122 mm i 152 mm zarówno pod kątem zasięgu, precyzji jak i siły ognia.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski