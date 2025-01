"Dostawy koreańskich 170-mm dział samobieżnych M1978 Koksan do Rosji i ich wysyłka do obwodu kurskiego świadczą o utracie przez armię rosyjską wielu jednostek ciężkiej artylerii i jej niedoborze, co sprawia, że ​​Moskwa coraz bardziej polega na Pjongjangu i staje się od niego zależna - napisał Kowalenko na swoim profilu w serwisie Telegram.