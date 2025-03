Wygląda jak rosyjski, ale jest amerykański. To celowy zabieg

Army Recognition wskazuje, że "amerykański Pancyr-S1" zostanie wykorzystany do oceny wydajności Sniper ATP (Sniper Advanced Targeting Pod). To zaawansowany zestaw czujników (zasobnik z nimi jest podwieszany pod samoloty), który pozwala na skuteczne rozpoznawanie celów na dużych dystansach. Z jednej strony zwiększa więc możliwości bojowe samolotu, a z drugiej pozwala w mniejszym stopniu narażać się na wrogą obronę przeciwlotniczą. Na Sniper ATP składają się m.in. kamera na podczerwień FLIR, kamera telewizyjna i dwuzakresowy laser, a także łącze transmisji danych.

Sniper ATP też został opracowany przez Lockheed Martin i jest używany w kilku amerykańskich myśliwcach, w tym w F-16 i F-18. Na wysokiej skuteczności tego rozwiązania zależy jednak również innym krajom, które pozyskują je na swoje potrzeby. W 2024 r. potwierdzono, że Sniper ATP zostanie zintegrowany z myśliwcami FA-50 wchodzącymi do polskiej floty . Już wcześniej trafił do naszych F-16.

Dlaczego wybrano akurat Pancyr-S1? To jeden z nowocześniejszych tego typu sprzętów, jaki obecnie mają do dyspozycji Rosjanie. Wykorzystują go nie tylko podczas wojny w Ukrainie, ale także na swoich terenach, w tym do obrony kluczowych obiektów w Moskwie czy zimowej rezydencji Władimira Putina w Soczi. Główne uzbrojenie Pancyr-S1 stanowią pociski rakietowe 57E6 lub 57E6-E pozwalające na eliminowanie celów oddalonych o maksymalnie 20 km. Do strącania mniejszych celów możliwe jest wykorzystywane uzbrojenia pomocniczego w postaci armat automatycznych 2A38M kal. 30 mm.