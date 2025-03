Rosyjski MiG‑31K. Gdy startuje, w całej Ukrainie ogłaszają alarm

W czwartek 13 marca Federacja Rosyjska poderwała myśliwiec MiG-31K . Jak pisał Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski, "wystarczy, że tylko jeden taki samolot wystartuje z rosyjskiej bazy lotniczej, a na terenie kraju obrońców pojawia się alarm. Obawy nie biorą się znikąd, bowiem to właśnie pod pokładem MiG-a-31K mogą być przenoszone hipersoniczne pociski Ch-47 Kindżał o zasięgu ok. 2 tys. km".

Według danych z 2024 r., na które powoływały się ukraińskie struktury wywiadowcze oraz dziennik "Forbes", Moskwa dysponowała wówczas znaczną liczbą pocisków Kindżał . W ub.r. Rosja posiadała ok. 55 rakiet tego typu, a ich miesięczną produkcję określa się na dwa do sześciu egzemplarzy.

MiG-31K to myśliwiec ujawniony w 2018 r., zdolny do przenoszenia pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał. Rakiety te mogą osiągać - według Rosjan - prędkość od 8 do 10 Ma (od 9,8 tys. km/h do 12,2 tys. km/h) i razić cele oddalone o 2 tys. km. Ich wystrzelenie z białoruskiej przestrzeni powietrznej bądź rosyjskich terenów przygranicznych pozwala na objęcie zasięgiem całej Ukrainy.