To zdjęcie wyjaśnia wszystko. Zabytek z ery Stalina i amunicja od Kima

Korzenie armaty polowej sięgają pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej kiedy to ZSRR poszukiwało zastępstwa dla armat A-19. Rozwiązaniem okazała się armata okrętowa M-36, którą osadzono na kołowej lawecie. Rozwiązanie to miało pewne limity, ponieważ nowe działo nie mogło strzelać pod kątem większym niż 45 stopni, ale dzięki lufie o długości 55 kalibrów (około 7,15 m w tym przypadku) przekładało się na wysoką prędkość wylotową pocisków i dobry zasięg.

Pociski odłamkowe 3OF33 zawierające 3,6 kg trotylu charakteryzują się donośnością do około 28 km, a w przypadku chińskich pocisków z gazogeneratorem ERFB (NUBB) zasięg wzrasta do 38 km. Zawierają one nieco mniejszy ładunek 3,3 kg trotylu i są też najprawdopodobniej produkowane w Korei Północnej. Są to wyraźnie lepsze wartości od armat kal. 122 mm oraz nawet części kal. 152 mm jeśli działa, co w przypadku amunicji z KRLD nie jest oczywistością.