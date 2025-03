Blisko współpracują z Rosją. Mogą zyskać potężne pociski Oriesznik

Łukaszenko zaznaczył, że choć Białoruś produkuje wyrzutnie, to rakiety, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych, będą pochodzić od Rosji. Decyzja ta budzi pytania o strategiczne intencje obu krajów w kontekście napięć w Europie Wschodniej i trwającej wojny na Ukrainie, zaznacza Bulgarian Military.

Serwis przypomina również, że pierwsze informacje o planach rozmieszczenia systemu Oriesznik na Białorusi pojawiły się w grudniu 2024 r., kiedy Łukaszenko spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podczas tego spotkania podpisano traktat bezpieczeństwa w ramach Państwa Związkowego, co otworzyło drogę do obecnych działań.

Rozmieszczenie pocisków Oriesznik na Białorusi może mieć istotne znaczenie strategiczne. Białoruś graniczy z Ukrainą i znajduje się blisko stolicy tego kraju, Kijowa. Stacjonowanie rakiet w tym regionie skróciłoby czas lotu do potencjalnych celów, co utrudniłoby działania obronne. Dla Białorusi produkcja wyrzutni to także szansa na rozwój przemysłu obronnego i wzmocnienie pozycji w sojuszu z Rosją. Jednakże, jak zauważają analitycy, może to również wiązać się z większym zaangażowaniem w konflikt w Ukrainie.

Rosjanie twierdzą, że pocisk osiąga prędkość do Mach 10, co odpowiada około 12 400 km/h (3 km/s). Może przenosić głowicę bojową o masie do 1,5 tony. Ma być też trudny do przechwycenia po osiągnięciu maksymalnej prędkości, co czyni go wyzwaniem dla istniejących systemów obrony przeciwrakietowej.