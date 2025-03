Ciężki Bojowy Wóz Piechoty. Polska chce kupić licencję

Według aktualnych założeń filarem wojsk lądowych mają być dwa typy dywizji: w wariancie lekkim, bardziej mobilnym będą to jednostki wyposażone w czołgi K2 (masa 55 t) i Leopard 2A5/PL (55/59 t) oraz bojowe wozy piechoty Borsuk (28 t). W wersji ciężkiej dywizja będzie wyposażona w czołgi M1A2 SEPv3 Abrams (68 t), uzupełniane przez niepływające, ważące ok. 40 ton bojowe wozy piechoty.

Bojowy wóz piechoty Borsuk ( Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty - NBPWP ) został zaprojektowany z uwzględnieniem stawianego przez armię wymogu pływalności. Czołgi K2 , z którymi Borsuk ma współdziałać, są dostosowane i seryjnie wyposażone do pokonywania, po przygotowaniu, przeszkód wodnych metodą głębokiego brodzenia. Dzięki wystającej ponad lustro wody rurze, zapewniającej dostęp do powietrza, czołg może przejechać po dnie rzekę o wielometrowej głębokości.

Ta możliwość rzutuje na charakterystykę całego pojazdu. Aby Borsuk nie zatonął, musi mieć odpowiednio dużą wyporność , a tym samym objętość kadłuba. Przy zachowaniu tej samej masy większa przestrzeń będzie słabiej opancerzona od przestrzeni mniejszej. To argument by - obok Borsuka - polska armia została wyposażona także w CBWP, które co prawda nie pływają, ale są lepiej opancerzone.

Co więcej, bez poważnych zmian konstrukcyjnych Borsuka szybko przeprojektować tak, by - rezygnując z pływalności - lepiej go opancerzyć. Polski pojazd został do tego przygotowany już na etapie projektu, a prace nad udoskonaleniem m.in. jego zawieszenia pozwolą na zwiększenie masy o kolejne tony, które można przeznaczyć właśnie na pancerz.