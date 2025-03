Rosjanie chwalą się tajemniczymi negocjacjami. W tle Su‑57 i Su‑75

Rosjanie donoszą o tajemniczych negocjacjach związanych ze sprzedażą myśliwców piątej generacji. Defense Romania zwraca jednak uwagę, że tak naprawdę nie musi to być prawdziwa informacja, zwłaszcza że Rosja sama sugeruje, że może chodzić o makietę Su-75, a nie myśliwce Su-57. Jak podkreśla serwis "istnieją dane wskazujące na to, że może to być po prostu blef".