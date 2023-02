Historyczna umowa podpisana. 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk dla SZRP

Jest to drugi w większości realizowany w Polsce program modernizacyjny lądowego komponentu lądowego Wojska Polskiego po transporterach KTO Rosomak dostarczanych od 2003 r. Bojowe wozy piechoty (bwp) Borsuk pozwolą na wycofanie z linii przestarzałych BWP-1 , których miejsce jest w muzeum. Kontrakt obejmuje dostawę 1400 Borsuków w wersji bazowej oraz wariantach specjalistycznych.

Historia Borsuka sięga 2013 r., kiedy to w konkursie 4/2013 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się koncepcja nowego pływającego bojowego wozu piechoty. Koncepcja urzeczywistniła się podczas targów MSPO 2017, gdzie zaprezentowano pełnoskalowy demonstrator Borsuka, który w następnych latach był sukcesywnie rozwijany.

Ostatnim etapem rozwoju były testy kwalifikacyjne, które Borsuk przechodził w drugiej połowie 2022 r. Wygląda na to, że zostały one zakończone sukcesem i otworzyły drogę do zamówienia nowych bwp dla Wojska Polskiego.