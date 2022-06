US Army wreszcie wybrało lekki czołg. To pierwszy raz od czasów zimnej wojny

Pierwsze 26 lekkich czołgów ma zostać dostarczone w grudniu 2023 roku, a reszta partii do 2025 roku kiedy to US Army zamierza wyposażyć w nie pierwszą jednostkę. Z kolei całościowe potrzeby amerykanów opiewają na 504 lekkie czołgi, które zgodnie z harmonogramem mają zostać dostarczone do 2035 roku. Niestety nie wiadomo, czy ta liczba uwzględnia już dostarczone 24 sztuki testowe.

Faza koncepcyjna programu MPF sięga 2015 roku kiedy to zdecydowano się ponownie rozpocząć postępowanie na lekki czołg na US Army, ponieważ wcześniejsze postępowanie zostało anulowane w 1996 roku. Ostatecznie do MPF zdołały się zakwalifikować dwie firmy: GDLS i BAE Systems, które zostały zobowiązane do dostarczenia po 12 prototypów do testów.