Chińska rewolucja w lotnictwie. Nowy hipersoniczny silnik znacząco przyśpieszy podróże

Silnik, tzw. detonacyjny, działa poprzez generowanie fali uderzeniowej , osiągającej prędkość wyższą niż dźwięk, dzięki szybkim wybuchom mieszanki paliwa. Kluczowym wyzwaniem, które rozwiązali chińscy badacze, była zmiana stosowanego paliwa na bezpieczniejszą i bardziej powszechną naftę lotniczą, chociaż jej detonacja była trudniejsza do osiągnięcia. Wprowadzili do komory specjalne wypuklenie, które inicjuje niezbędne wybuchy.

Samolot wytrzymał ekstremalne warunki podczas lotu w specjalnym tunelu JF-12 w Pekinie , symulującym pełne środowisko wysokiej prędkości. Wyniki opublikowane w magazynie "Journal of Experiments in Fluid Mechanics" oznaczały, że silnik ten jest tysiąckrotnie bardziej wydajny w spalaniu niż konkurencyjne systemy strumieniowe dla prędkości hipersonicznych.

Chińscy badacze planują, że do 2030 roku powstanie samolot pasażerski zdolny do lotu w dowolne miejsce na świecie w ciągu godziny. Przy prędkości 16 machów, podróż z Szanghaju do Los Angeles mogłaby trwać zaledwie pół godziny. Jeżeli zostanie wdrożony także w technologii wojskowej, pozwoli na rozwój nowej generacji rakiet, dronów i bombowców, co może zapewnić przewagę strategiczną w przyszłych konfliktach.