KTO Rosomak-L dla polskiej armii. Będzie miał wieżę ZSSW-30

We wtorek 17 grudnia Skarb Państwa–Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola S.A. oraz Rosomak S.A. podpisały umowę o wartości za kwotę ok. 4,3 mld złotych brutto na dostawy Kołowych Transporterów Opancerzonych ROSOMAK-L ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30. Obejmuje ona również pakiety logistyczny oraz szkoleniowy. Dostawy sprzętu mają być realizowane w latach 2027-2028, a strony umowy nie wykluczają zwiększenia zamówienia - w przypadku rozszerzenia możliwości produkcyjnych producenta oraz potrzeb Sił Zbrojnych RP.

- 80 rosomaków w wersji L jest potrzebnych, bo to podstawowy sprzęt, którym dzisiaj posługują się polscy żołnierze. W siłach lądowych nie brakuje KTO ROSOMAK, bo mamy ich około tysiąca, ale w tej najnowocześniejszej wersji są po prostu bardzo potrzebne. Bezzałogowa wieża ZSSW-30 to efekt współpracy pomiędzy przemysłem państwowym a prywatnym, ponieważ Huta Stalowa Wola wraz z WB Electronics opracowała najnowocześniejszy system wieży bezzałogowej, który jest bardzo dobrze oceniany przez ekspertów - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Transportery opancerzone KTO ROSOMAK-L to zmodyfikowana w ramach programu MLU (ang. Mid-Life Upgrade) wersja klasycznego KTO ROSOMAK. Jak wyjaśnia MON, w jej przypadku główne zmiany dotyczą m.in. wydłużenia pojazdu (o ok. 60 cm), zwiększenia jego nośności, a także montażu nowego silnika. Mowa też o nabyciu wersji zintegrowanej ze Zdalnie Sterowanymi Systemami Wieżowymi 30 mm. Warto przypomnieć, że pierwsze transportery - w tym wypadku klasyczne KTO ROSOMAK - z systemem wieżowym ZSSW-30 trafiły na wyposażenie polskiej armii pod koniec 2023 r. Jak pisał Przemysław Juraszek, dziennikarz WP Tech, pojazdy wyposażone w tę wieżę są w stanie zniszczyć praktycznie każdy rosyjski czołg.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30mm (ZSSW-30) to pierwszy system bezzałogowy opracowany i wyprodukowany w Polsce. Jest on wynikiem prac pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie Huta Stalowa Wola S.A., oraz WB Electronics S.A., które rozpoczęły się już w 2013 r. Prototyp rozwiązania ujrzał światło dzienne dwa lata później, a w 2022 r. ZSSW-30 z wynikiem pozytywnym zakończył państwowe badania kwalifikacyjne.

ZSSW-30 jest bezzałogową wieżą typu zamkniętego. Jak wyjaśniał już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, oznacza to, że wszystkie mechanizmy i główne elementy systemu są ukryte pod pancerną osłoną. Pozwala to na ich ochronę przed uszkodzeniami podczas walki, niekorzystnymi warunkami pogodowymi, czy innego rodzaju zniszczeniami. Z drugiej jednak strony wieża ZSSW-30 została tak zaprojektowana, że umożliwia swobodny dostęp do kluczowych podzespołów z wnętrza pojazdu. Dzięki temu żołnierze mogą samodzielnie dokonywać niewielkich napraw, czy w trybie awaryjnym obsługiwać uzbrojenie.