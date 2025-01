Niemcy potwierdzili. Pierwszy KF41 Lynx już w Ukrainie

Ukraiński serwis Militarny donosi, że zakłady niemieckiego koncernu w Unterluss wyprodukowały pierwszy wóz bojowy KF41 Lynx i dostarczyły go ukraińskiemu klientowi pod koniec 2024 r. Papperger wyjaśnił, że jest on obecnie testowany przez Siły Zbrojne Ukrainy, aby można było jak najszybciej złożyć zamówienie seryjne.

KF41 Lynx to nowoczesny bojowy wóz piechoty (BWP) opracowany przez niemiecką firmę Rheinmetall. Pojazd charakteryzuje się modułową konstrukcją, umożliwiającą dostosowanie do różnych zadań na polu walki. Lynx KF41 ma długość 7,7 metra, szerokość 3,6 metra i wysokość 3,3 metra. Jego masa bojowa w zależności od konfiguracji wynosi od 30 do 45 ton. Załogę stanowią trzy osoby: dowódca, kierowca i strzelec, a dodatkowo pojazd może przewozić do ośmiu żołnierzy desantu.