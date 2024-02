Tulpar, czyli nowa odsłona tureckiego wozu z potężną siłą ognia

To kolejna emanacja tureckiego wozu, który swoją nazwę zaczerpnął od skrzydlatego konia znanego z tureckiej mitologii). Po raz pierwszy pojawił się podczas targów przemysłu obronnego IDEF 2015 w Stambule. Wówczas uzbrojony w armatę kalibru 30 mm i wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Umtas był odpowiedzią na zapotrzebowanie tureckich wojsk lądowych zmierzających do wymiany floty pojazdów bojowych, a jednocześnie znalezienia odpowiedniego lojalnego skrzydłowego, który towarzyszyłby na polu bitwy czołgom podstawowym Altay. Dzisiaj okazuje się, że częściowo może przejąć ich rolę .

HITFACT Mk II – produkowana w zakładach w La Spezii – jest elastyczną konstrukcją, względnie łatwo modyfikowalną. Może być wyposażona w automat ładowania mieszczący do 12 nabojów, ale może być też jego pozbawiona. Od tego zależna jest też liczba żołnierzy potrzebnych do jego obsługi. Może być to trzech lub dwóch wojskowych. Brak automatu ładowania niesie za sobą niższą cenę jednostkową, ale też realne pogorszenie szybkostrzelności. Wychodząc naprzeciw uboższym użytkownikom lub tym, których zapasy amunicji kalibru 105 mm są znaczne, producent przewidział możliwość wymiany 120-milimetrowej armaty gładkolufową na 105-milimetrową L/52 z bruzdowanym przewodem.

Masa czołgu lekkiego (klasyfikowanego też jako średni) Tulpar ma zależnie od konfiguracji wynosić od 28 do 45 t. Wymiary pojazdu to 7,2 m długości, 3,45 m szerokości i 2,1 m wysokości (nie licząc wieży). Napędzany jest power-packiem składającym się z silnika wysokoprężnego (o mocy mieszczącej się w zakresach 700‒1100 KM), sprzęgniętego z automatyczną skrzynią biegów. Dzięki powyższemu może rozwijać prędkość ponad 70 km/h po utwardzonej nawierzchni. Zasięg operacyjny wynosi około 500 kilometrów. Może przemierzać rowy o szerokości 2,6 m i wzniesienia wysokie na jeden metr. Ponadto może wspinać się bokiem na teren o nachyleniu rzędu 40 proc. i wjechać na płaszczyznę pionową o nachyleniu 60 proc.

Zaprezentowanie czołgu lekkiego Tulpar w Arabii Saudyjskiej pokazuje, że Bliski Wschód jest niewątpliwie jednym z potencjalnych obszarów marketingowych, drugim jest region Azji i Pacyfiku. Niemal od razu po zakończeniu wystawy w Rijadzie Tulpar miał ruszyć na testy. Czołg lekki ma być odpowiedzią włosko-tureckiego zespołu na wymagania przyszłych użytkowników, którzy dążą do posiadania pojazdów pancernych o optymalnym stosunku siły ognia i mobilności. Z drugiej strony przeznaczony jest dla jednostek pancernych działających w krajach, których infrastruktura oraz możliwości transportu wewnątrz kraju nie pozwalają na użycie głównych czołgów bojowych. Nie jest to jednak produkt gotowy do wdrożenia na rynek. Złożony został na chwilę przed saudyjską wystawą i czekają go testy i prawdopodobnie szereg poprawek. Czas pokaże czy Tulpar znajdzie nabywców w kraju i za granicą oraz czy sprawdzi się podczas konfliktu zbrojnego.