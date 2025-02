Tak opisują czołgi K2. Wojsko ruszyło na ćwiczenia

Żołnierze z 9. Braniewskie Brygady Kawalerii Pancernej ruszyli w teren czołgami K2 Black Panther już na początku lutego 2025 r. Wojsko informowało wówczas, że to pierwszy raz, kiedy ten sprzęt wyprowadzono w teren, aby sprawdzić moc czołgów i ich możliwości.

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia, które przedstawiają te nowoczesne konstrukcje na ćwiczeniach. Przypomnijmy, że łącznie Wojsko Polskie ma już do dyspozycji 84 egzemplarze czołgów K2 Black Panther. Zastępują one m.in. poradzieckie T-72.