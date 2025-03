Figurka Maryi "płacze" krwią? Badania DNA rzucają nowe światło

To cud, czy oszustwo? Do Trevignano Romano we Włoszech przybywa wielu pielgrzymów. Powodem jest figurka Maryi należąca do Giselli Cardia, która ma rzekomo posiadać cudowne właściwości w postaci krwawych łez. Włoskie media donoszą teraz o nowych ustaleniach w sprawie. Co mówią wyniki badań DNA?