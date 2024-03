Węgierski następca BMP‑1. Budapeszt stawia na KF41 Lynx

Po kilkunastu latach przerwy "zmech" wraca jednak do węgierskiej armii, a miejsce starych BMP-1 zajmują nowoczesne, kupione w Niemczech i produkowane (dotyczy to części zamówionych pojazdów) na Węgrzech bojowe wozy piechoty KF41 Lynx. Budapeszt zamówił na razie 247 Lynksów w różnych konfiguracjach.

Pod względem modernizacji technicznej Węgry wyprzedziły - w kwestii wojsk zmechanizowanych - Polskę, gdzie wprowadzenie do służby pierwszych wozów bojowych Borsuk wciąż jeszcze należy do odległej przyszłości

Ma to na celu nie tylko uproszczenie projektowania nowego sprzętu, ale także ograniczenie ryzyka technicznego związanego z różnymi podzespołami pojazdu. Jest on oferowany w różnych wariantach, od bojowego wozu piechoty, poprzez pojazd medyczny czy rozpoznawczy, bo podwozie dla samobieżnego zestawu przeciwlotniczego Skyranger .

Masa Lynksa to – w zależności od konfiguracji - od około 35 do 50 ton. Pojazd ma 7,7 metra długości, jest obsługiwany przez 3-osobową załogę i może zabrać od sześciu do ośmiu żołnierzy desantu. Uzbrojenie pojazdu to armata 30 lub 35 mm zamontowana w wieży i przeciwpancerne pociski kierowane Spike.