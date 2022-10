AS21 Redback. Polska Żelazna Dywizja testuje nowy bojowy wóz piechoty

Europejska premiera Redbacka odbyła się w czerwcu 2022 roku podczas salonu przemysłu obronnego Eurosatory 2022 . To jeden z wozów bojowych, które – docelowo – mają stanowić wyposażenie Polskiego Wojska.

Zgodnie z aktualną koncepcją, stare pojazdy BWP-1 mają mieć dwa rodzaje następców. Pierwszym, lżejszym i przeznaczonym do współpracy z czołgami K2PL ma być opracowany w Polsce Borsuk. Drugim typem bojowego wozu piechoty jest właśnie AS21 Redback – niepływający, cięższy i mocniej opancerzony, a do tego wyposażony w aktywny pancerz Iron Fist.

Te właśnie, cięższe wozy mają współpracować z polskimi czołgami M1A2 Abrams SEPv3, które trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dlatego to właśnie Żelazna Dywizja testuje pierwszy z dostarczonych do Polski Redbacków.