Michael Wurmser, szef norweskiej firmy wydobywczej Norge Mining, zauważył swego czasu, że pomimo sankcji wymierzonych w Rosję, Europa nadal jest uzależniona od Moskwy w kwestii dostaw wolframu . Transport tego surowca odbywa się szlakiem kolejowym ze wschodniej Azji, przez Rosję, aż do Starego Kontynentu.

Dlaczego wolfram jest tak ważny? Otóż jest on kluczowy dla segmentu zbrojeniowego. Wolfram stosowany jest w produkcji nowoczesnych czołgów oraz amunicji przeciwpancernej. Wolfram dodany do stali sprawia, że ta staje się ona twardsza oraz wykazuje większą odporność na przebicie. Natomiast wolframowe rdzenie pocisków są w stanie przebić znacznie grubszą osłonę. Ukraińscy eksperci wskazują, że z tego powodu powstał swego rodzaju paradoks - Europa musi opierać się na dostawach z Rosji, aby móc produkować broń do walki z Rosją.