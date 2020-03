Chcesz być wyższy? Ten naukowiec ma na to metodę. Jest kontrowersyjna

Ekstremalna chirurgia plastyczna to jeden z trendów, który budzi zarówno grozę, jak i fascynację. Fascynacja pojawia się zwłaszcza u osób usilnie chcących zmieniać swój wygląd i dążących do wymarzonego ideału.

Dr Kevin Debiparshad, chirurg z Las Vegas oferuje swoim pacjentom nietypowy zabieg. Polega on na przecięciu kości udowej albo kości piszczelowej (w niektórych przypadkach nawet obydwu kości) i połączeniu ich metalowymi implantami. W trakcie proces gojenia implanty obrastają tkankami, dzięki czemu można osiągnąć ich wydłużenie. Po zabiegu pacjent jest wyższy od około 2 do nawet 8 centymetrów.

„Nie jest tajemnicą, że wyżsi mężczyźni mają przewagę, jeśli chodzi o randki”, czytamy w komunikacie prasowym Instytutu LimbplastX, w którym pracuje Debiparshad. Wielu zgłaszających się do niego pacjentów chce zwiększyć swoją atrakcyjność i dostosować do "wymogów" związanych ze wzrostem.

Operacja dla każdego?

Zanim Debiparshad zaczął oferować zabiegi dla wszystkich zainteresowanych osób, wcześni pracował z tymi, którzy potrzebowali takiej operacji, aby chodzić i żyć normalnie. Celem zabiegu było przywrócenie symetrii między kończynami, a nie ich wydłużenie. Ale powstanie takich klinik jak LimbplastX otworzyło zupełnie nowy etap w tej dziedzinie chirurgii. Teraz do lekarzy zgłaszają się nie tylko potrzebujący, ale i osoby, które chcą zmienić to, co uznają za swoje wady. W tym wypadku jest to niski wzrost.