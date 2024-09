Wali się Most Krymski. Starania Rosjan nie pomagają

Potrzebna pilna naprawa

Jak jednak donoszą partyzanci z grupy Atesz, Most Krymski wymaga pilnej naprawy. Niektóre elementy konstrukcyjne obiektu zaczęły się rozpadać. Nikt nie dba należycie o most. "Most Krymski przeżywa swoje ostatnie dni. W wyniku uszkodzeń elementy konstrukcyjne mostu ulegają degradacji, co prowadzi do rozpadu poszczególnych jego części. Stosunek do jego stanu jest coraz bardziej pogardliwy, nikt nie zwraca na niego należytej uwagi" – podaje grupa Atesz.

Na załączonych zdjęciach z mostu widać, jak walą się jego elementy konstrukcyjne. Coraz poważniejsze uszkodzenia mają znaczenie w świetle użyteczności mostu. Wpłynęły na to m.in. wielokrotne uderzenia Ukraińców w rejonie Mostu Krymskiego, co z biegiem czasu doprowadziło do pogłębienia uszkodzeń obiektu.

Partyzanci zauważają, że w ostatnim czasie maleje liczba systemów obrony powietrznej w okolicy wspomnianego mostu, wobec czego ten staje się jeszcze bardziej bezbronny. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie na temat ochrony strategicznego dla Rosjan obiektu wypowiadał się Dmytro Płetenczuk, rzecznik ukraińskiej marynarki.

Ekspert podkreślał, że Federacja Rosyjska wykorzystuje do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu "wszystkich systemów obrony powietrznej, w tym S-500, S-400, S-300 i Pancyr-S1". Wcześniej natomiast media donosiły o budowaniu fortyfikacji wokół Mostu Krymskiego. Rosjanie konstruowali je w maju, a następnie ulepszali w lipcu 2024 r.

Broń, która chroni Mostu Krymskiego

Systemy S-500, S-400, S-300 oraz Pancyr-S1, które chronią Most Krymski, są kluczowymi elementami struktury obrony powietrznej Rosji. S-500 Prometeusz ma zdolność przechwytywania celów na dystansach sięgających 600 km. System ten jest skuteczny w zwalczaniu pocisków balistycznych oraz hipersonicznych, co czyni go nowoczesnym narzędziem obrony przed zagrożeniami powietrznymi, takimi jak samoloty, śmigłowce i drony.

S-400 wyróżnia się natomiast możliwością jednoczesnego śledzenia nawet do 80 celów. System ten może niszczyć zagrożenia oddalone o 400 km . Jest wszechstronny, bowiem charakteryzuje się zdolnością zwalczania zarówno samolotów, jak i pocisków balistycznych.

Z kolei S-300 opiera się na starszych technologiach, jednak nadal jest efektywnym narzędziem obrony przeciwlotniczej. Może jednocześnie śledzić do 100 celów i niszczyć je na odległości do 200 km. Rakiety tego systemu osiągają prędkość prawie 8 tys. km/h.

Pancyr-S1 integruje systemy artyleryjskie i rakietowe. Wyposażony jest w 30-milimetrowe armaty, które mogą strzelać z prędkością do 2500 strzałów na minutę, niszcząc cele na odległości do 4 km. Jego sekcja rakietowa posiada 12 wyrzutni zdolnych do rażenia celów na odległość do 20 km. System ten posiada dwa radary, które odpowiadają za wykrywanie i naprowadzanie celów.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski