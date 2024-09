Kupili je za setki milionów euro. Teraz oddają je Ukrainie

Portugalia kupiła sześć śmigłowców Kamow Ka-32A w modyfikacji 11BC w 2007 r. z zamiarem wykorzystania ich jako sprzętu do transportu personelu i gaszenia pożarów. Władze miały jednak problem z ich odpowiednim utrzymaniem, co poskutkowało tym, że do kwietnia 2022 r. żaden ze śmigłowców nie był sprawny – podaje Army Recognition.

Problemy portugalskich śmigłowców

W próbie serwisowania maszyn nie pomogło to, że z Portugalii nie dość, że wydalono rosyjski zespół konserwacyjny Kamow, to również zamknięto serwis śmigłowców w Ponte de Sôr. Wobec problemów z maszynami, w 2022 r. ówczesna minister obrony narodowej Portugalii Helena Carreiras podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie sześciu egzemplarzy Kamow Ka-32A11BC.

Kijów został poinformowany o stanie maszyn spowodowanym niedoborem podzespołów i mimo tego władze postanowiły przyjąć pomoc. Portugalia nie informuje, w jakim obecnie stanie znajdują się teraz śmigłowce i czy w zasadzie nadają się do lotów. Do sieci trafiły jednak zdjęcia, które pokazują, że maszyny zostały już przekazane do wysyłki do Ukrainy. Nie wiadomo, kiedy trafią na front.

Śmigłowce Kamow Ka-32A11BC dla Ukrainy

Model Ka-32A został wprowadzony do użycia przez Kamowa w 1986 r. jako śmigłowiec średniej wielkości i będący cywilną wersją wojskowego Ka-27PS, który powstał na bazie starszych Ka-25 i Ka-27. Pierwotnie miał służyć jako narzędzie do lotów rozpoznawczych nad Arktyką, jednak w trakcie rozwoju postanowiono zwiększyć jego użyteczność, by Ka-32A mógł prowadzić m.in. misje poszukiwawcze, transportować ładunki i wspierać sojuszników na morzach.

Ka-32A jest w stanie pomieścić wewnątrz 13 pasażerów lub przenosić ładunek o masie do 5 t na zewnętrznym podwieszeniu. Śmigłowiec mierzy niemal 12,5 m długości i osiąga ok. 5,4 m wysokości przy szerokości wirnika głównego sięgającej 15,9 m. Za jego napęd odpowiadają dwa silniki TV3-117VMA o mocy 2200 KM każdy. Rozpędzają one konstrukcję do prędkości 260 km/h. Maksymalny zasięg Ka-32A to natomiast 800 km. Na jego wyposażenie składają się m.in. narzędzia do lądowania awaryjnego, ale też szereg systemów radarowych i nawigacyjnych, które zwiększają użyteczność maszyny w trakcie działań.

Wersja Ka-32A11BC, którą Portugalia przekazuje Ukrainie, wyróżnia się na tle podstawowego Ka-32A obecnością nowego układu wspomagania układu kierowniczego. Zawiera też nowe oznaczenia instrumentów, aby dostosować maszynę do międzynarodowych standardów. Jak podaje Army Recognition, ten model służy głównie do transportu ładunków i najprawdopodobniej właśnie do tego celu będzie wykorzystywany w Ukrainie.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski