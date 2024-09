Przechwycili drony Rosjan. To niezwykle rzadkie okazy

Drony Merlin-VR zostały stworzone przez rosyjski Instytut Badań Naukowych Nowoczesnych Technologii Telekomunikacyjnych (SRI STT). Po pierwszej ich prezentacji w 2021 r. rosyjska propaganda przedstawiała urządzenia jako "unikalne rozwiązanie" i "przełom technologiczny". Miało to związek z wykorzystaniem w dronach "hybrydowego" układu napędowego. Z dostępnych informacji wynika, że bezzałogowiec jest zdolny do operowania na wysokości do pięciu kilometrów, przenoszenia ładunków o masie do 6,5 kg i latania bez przerwy przez 10 godzin.