Każdy o nich słyszał. Dlaczego drony Bayraktar już nie atakują Rosjan?

Bayraktar TB2 to broń, która zalicza się do bezzałogowych statków powietrznych typu MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Ich skuteczność w początkowej fazie wojny zaowocowała tym, że ukraińscy żołnierze układali nawet piosenki na ich cześć. Każda tego typu maszyna mierzy ok. 6,5 m długości oraz ma 12 m rozpiętości. Jest w stanie wznosić się na pułap nawet 8 km i osiąga prędkość 202 km/h. Dron może przenosić do 150 kg ładunku w postaci modułu obserwacyjnego z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA bądź w formie uzbrojenia podwieszonego na czterech przystosowanych do tego pylonach.

Uzbrojenie stosowane w tych tureckich dronach to przede wszystkim laserowo kierowane bomby MAM-L i MAM-C. MAM-L ważą ok. 22 kg i zapewniają zasięg do 15 km. Do wyboru są trzy głowice - odłamkowo-burząca, kumulująca lub termobaryczna. MAM-C ważą niespełna 7 kg, a ich zasięg to ok. 8 km. Nadają się m.in. do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów.