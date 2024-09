Zauważyli go w rosyjskim porcie na Morzu Kaspijskim. To jasny sygnał dla świata

Fath-360 to pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Umożliwiają atakowanie celów oddalonych o nawet 120 km. Każdy tego typu pocisk cechuje się długością ok. 5,2 m oraz średnicą niemal 0,4 m, a także głowicą bojową ważącą ok. 150 kg. Fath-360 osiągają dużą prędkość, przy uderzeniu w cel sięga ona nawet 4 Ma, czyli ok. 4,9 tys. km/h.