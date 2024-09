Tony wycofanego sprzętu w magazynach. "Złom", którego potrzebują Ukraińcy

Wśród włoskiego sprzętu w magazynach są czołgi Leopard 1 to niemieckie czołgi podstawowe, które zostały wprowadzone do służby w latach 60. XX wieku. Uznawane za jedne z najlepszych czołgów swojego czasu, Leopardy 1 były wykorzystywane przez wiele krajów NATO. Słyną z wysokiej mobilności oraz dobrej siły ognia i celności. Podstawowe uzbrojenie Leoparda 1 stanowi brytyjska armata gwintowana L7A3 105 mm. Dodatkowe - dwa karabiny maszynowe MG3 kal. 7,62 mm.

Ukraińcy mogliby otrzymać również armatohaubice M109L. Jest to zmodyfikowana wersja amerykańskiego działa samobieżnego M109, produkowana na licencji we Włoszech. Wyróżnia się lufą kalibru 39, która zwiększa zasięg i celność artylerii. Armatohaubica może razić cele na odległość do 30 km, a jej mobilność pozwala na szybkie opuszczenie pozycji i uniknięcie kontrataku. Ukraińcy wykorzystują te systemy do niszczenia czołgów, wrogiej artylerii i magazynów amunicji.