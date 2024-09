Dlaczego polskie F‑16 nie zestrzeliwują rosyjskich rakiet? Rumuński serwis wyjaśnia

Pytanie to pojawia się także w polskich mediach, zwłaszcza w kontekście faktu, że rosyjskie ataki na Ukrainę są wykrywane z wyprzedzeniem . Ich efektem jest start polskich samolotów wielozadaniowych.

Jak wyjaśnia Defense Romania: "Zgodnie z polskim prawem w czasie pokoju pilot polskiego samolotu musi mieć kontakt wzrokowy z celem przed przystąpieniem do ataku. Innymi słowy, nie może zaatakować celu, który "widzi" na radarze, dopóki go fizycznie nie zobaczy. Nieważne, czy mówimy o rakiecie, czy o dronie. [Pilot] musi mieć pewność, że jest to właściwy cel, a nie np. ukraiński helikopter lub jakiś inny sprzęt".