Dotarły do Polski. Potężne wzmocnienie wojska z dalekiego kraju

Zaledwie kilka tygodni po ostatniej dostawie z Korei Południowej , która miała miejsce na końcu sierpnia 2024 r., do Polski dociera kolejna partia cennego sprzętu. Przypomnijmy, że Warszawa zamówiła 180 czołgów K2, zaś w kontekście armatohaubic K9A1, polski MON podpisał w 2023 r. umowę na dostawę 212 egzemplarzy. Najnowsza dostawa, o której informuje Agencja Uzbrojenia, zbliża Polskę do osiągnięcia zamówionej liczby, bowiem rodzimą armię zasiliło tym razem:

K2 Black Panther to konstrukcja, która jest odpowiednikiem najnowszych wersji czołgów Leopard 2 i M1A2 Abrams. Koncepcyjnie ma wiele wspólnego z francuskim czołgiem Leclerc. Czołg K2 ma masę ok. 55 t i jest obsługiwany przez trzech członków załogi. Dzięki automatycznemu systemowi ładowania amunicja jest odizolowana od załogi, co zwiększa bezpieczeństwo w razie zapłonu.