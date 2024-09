"Kiedy polecą, będzie za późno". Ekspert ocenił pomoc Iranu

– Irańskie rakiety, kiedy polecą, będzie już za późno, aby je zestrzelić . Nawet Patriotowi będzie trudno zestrzelić taki pocisk. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe – ostrzegał Krywołap. Ekspert uważa, że Ukrainie pozostaje zniszczyć tę broń, zanim Rosja wystrzeli ją nad krajem obrońców.

Najłatwiej – jego zdaniem – można to zrobić w miejscu magazynowania lub podczas transportu. – Te rakiety gdzieś się gromadzą i zostanie przeprowadzona ich dystrybucja – mówił, zaznaczając, że armia rosyjska będzie używać pocisków Fath z różnych miejsc, do których trzeba je będzie przewieźć. A to z kolei okazja dla Ukraińców, aby wyeliminować zagrożenie.