Nowa rosyjska artyleria rakietowa. Grad, Uragan i Smiercz mają następców

Tornado-G, Uragan-1M i Tornado-S to nazwy nowych, rosyjskich wyrzutni rakiet . Są to następcy – odpowiednio – 122-mm wyrzutni BM-21 Grad, 220-mm wyrzutni Uragan i 300-mm wyrzutni Smiercz. Co w nich ulepszono?

Tornado-G, czyli następca Grada , doczekał się nowego nośnika (m.in. w postaci samochodu Ural-375D), a także automatycznego systemu kierowania ogniem. Wyrzutnia ma także nowy układ pozycjonujący, co ma przełożyć się na większą celność prowadzonego ognia. Jego zasięg, dzięki nowej amunicji, został zwiększony do 40 km.

Uragan-1M ma całkowicie zmienioną wyrzutnię – jednolity moduł został w nowym modelu podzielony na dwa kontenery. Dzięki temu, zamiast ładować do wyrzutni każdą z 30 rakiet pojedynczo, jednorazowo przeładowywany jest jeden z kontenerów, co skraca czas odtworzenia możliwości prowadzenia ognia.

Choć Rosjanie przedstawiają wszystkie systemy jako nowość, są one znane co najmniej od kilku lat. Jak zauważa Juliusz Sabak z serwisu Defence 24, wyrzutnie były od lat dostarczane do jednostek i testowane, a nawet wysyłane do odbiorców eksportowych.