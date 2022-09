B-21 Raider – Ameryka ujawnia strategiczny bombowiec przyszłości

Prezentacja nowego samolotu została oficjalnie potwierdzona przez amerykańskie siły powietrzne. B-21 Raider zostanie pokazany światu w pierwszym tygodniu grudnia podczas uroczystej ceremonii w należących do koncernu Northrop Grumman zakładach Palmdale w Kalifornii.

B-21 Raider to maszyna wykonana w technologii stealth i układzie latającego skrzydła . Jej parametry techniczne nie są znane, ale – zdaniem analityków – będzie to samolot mniejszy o około 1/3 od swojego poprzednika, bombowca B-2 Spirit .

Ten, przy 20 metrach rozpiętości i 20 długości, w konfiguracji startowej waży około 152 tony i zabiera ponad 22 tony uzbrojenia. Zasięg trudnowykrywalnego bombowca B-2 to około 9,5 tys. km, ale dzięki możliwości tankowania w powietrzu jest ograniczony tylko wytrzymałością załogi (najdłuższa ujawniona misja trwała 44 godziny).

Co więcej, Raider będzie mógł pełnić rolę wykraczającą poza misje bombowe. Dzięki bogatemu wyposażeniu, zyska możliwość prowadzenia rozpoznania , walki radioelektronicznej, zarządzania polem walki czy retranslacji komunikacji. Istnieją także wypowiedzi amerykańskich wojskowych, wskazujące na zdolność do zwalczania samolotów przeciwnika przyszłościowymi pociskami dalekiego zasięgu AIM-260 .

Choć B-21A Raider jest przedstawiany jako następca samolotów B-2A Spirit, jego wejście do służby nie oznacza emerytury tych ostatnich. Oba typy maszyn będą w służbie równolegle, aż do około 2032 roku, gdy nastąpi wycofanie B-2.

Rozwój systemów przeciwlotniczych zweryfikował te założenia. Część floty B-1 została zmodernizowana i dostosowana do zmieniających się realiów, w tym – przede wszystkim – do lotów na małych wysokościach.

Najnowsza modernizacja (prawdopodobnie będzie to B-52J), obejmująca silniki czy systemy zapewniające przetrwanie w przestrzeni z aktywną obroną przeciwlotniczą przeciwnika, ma wydłużyć ich służbę co najmniej do 2050 roku.