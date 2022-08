F-15EX strzela najdalej. Stary samolot ma przewagę nad F-22 i F-35

Samolot ma zmodyfikowaną awionikę, dodatkowy sensor IRST do pasywnego wykrywania i obserwacji celów w podczerwieni, a także nowe, wielozamkowe belki podwieszeń AMBER, pozwalające – w teorii – podwiesić nawet do 22 pocisków powietrze-powietrze (w praktyce do 12 pocisków AMRAAM).