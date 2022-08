Rosja tworzy bombowiec przyszłości. To odpowiedź na B-21

Montaż prototypu PAK DA miał rozpocząć się w połowie 2021 r. Według oficjalnych informacji zakończenie prac w tym zakresie planowane jest w 2023 r., a cztery lata później maszyna zostanie wprowadzona do służby.

PAK DA będzie maszyną dwusilnikową . Serwis The War Zone zauważa , że koncepcyjnie rosyjski samolot zdaje się bazować na legendarnym amerykańskim B-2 Spirit , który został wykonany w układzie latającego skrzydła. PAK DA ma jednak wyraźnie zakrzywione skrzydła, przez co konstrukcyjnie przypomina bardziej bezzałogowca X-47B Pegasus.

Rosyjski bombowiec ma zastąpić starzejące się Tu-95MC i Tu-160. Chociaż ma być to maszyna piątej generacji, na łamach mediów zależnych od Kremla pojawia się niekiedy wzmianka o samolocie generacji szóstej. Maszyna o ładowności 25-30 t będzie mogła przenosić broń konwencjonalną i nuklearną. Zapowiadany zasięg operacyjny PAK DA to 12 tys. km, co jest wartością o 1 tys. km większą niż w przypadku B-21.