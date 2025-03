Tajemnicze kości. Szczątki sprzed 25‑tys. lat

Odkrycie miało miejsce około 65 km na zachód od Wiednia, podczas wykopalisk w Langmannersdorf. Naukowcy natrafili na szczątki pięciu mamutów włochatych, których kości i ciosy były zgrupowane w dwóch strefach, oddalonych od siebie o 15 metrów. W jednej z nich znaleziono kości kilku osobników z wyraźnymi śladami prymitywnych narzędzi, co wskazuje na ich przetwarzanie przez ludzi.

W drugiej strefie odkryto szczątki co najmniej trzech zwierząt. Jak podaje portal LiveScience, archeolodzy przypuszczają, że ówcześni ludzie używali kości słoniowej do produkcji narzędzi, w tym włóczni.

Mierzący około 3,5 metra wysokości mamut włochaty był kluczowym "zasobem" dla paleolitycznych łowców-zbieraczy. Dostarczał pożywienia, kości do produkcji narzędzi, a także skóry do ochrony przed zimnem. Większość mamutów wyginęła około 10 tys. lat temu. Małe populacje przetrwały jednak na odizolowanych wyspach i ostatecznie wymarły ok. 4 tys. lat temu.