Atak na rosyjską bazę Engels. Ukraińcy przyznają się, co zniszczyli

Zniszczenie rakiet było możliwe dzięki wtórnej detonacji. Mieszkańcy Saratowa, oddalonego od lotniska 15 km, słyszeli odgłosy eksplozji. Ukraiński sztab generalny podkreśla, że zniszczone rakiety miały być użyte do ataków na Ukrainę w marcu i kwietniu.

Ukraińcy uderzyli w rosyjską bazę Engels

Atak dronów spowodował także zniszczenie magazynów paliwa lotniczego, co utrudnia Rosji prowadzenie działań wojennych. Satelitarne zdjęcia potwierdzają zniszczenie wszystkich budynków magazynowych oraz powstanie kraterów w miejscach składowania amunicji.

Na lotnisku Engels 2 stacjonują rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-160, które regularnie atakują Ukrainę pociskami Ch-55, Ch-555 i Ch-101. To nie pierwszy raz, gdy ukraińskie drony atakują tę bazę. W styczniu 2025 r. również doszło do uderzeń na magazyny paliwa.

Rosyjskie pociski manewrujące Ch-55, Ch-555 i Ch-101 to broń dalekiego zasięgu, przeznaczona do ataków na strategiczne cele przeciwnika. Ch-55 to podstawowy radziecki pocisk manewrujący z lat 80., opracowany z myślą o przenoszeniu głowic jądrowych. Ma zasięg do 2500 km i jest wystrzeliwany z bombowców takich jak Tu-95MS.

Wariant Ch-555 to jego konwencjonalna wersja, dostosowana do precyzyjnych uderzeń na cele naziemne. Wyposażony w ulepszony system naprowadzania i bardziej zaawansowaną elektronikę ma zasięg do 2000-2500 km.