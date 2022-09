B-52 przy rosyjskiej granicy. Jeden wylądował w Polsce

Lot jaki amerykańskie B-52 wykonały 2 września, można było śledzić m.in. w serwisie Flightradar24. Wielkie bombowce wystartowały z Wielkiej Brytanii, by nad Szwecją wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach ze szwedzkim lotnictwem .

Potem samoloty rozdzieliły się – jedna z maszyn przeleciała nad Estonią, a druga nad Łotwą, zbliżając się do rosyjskiej granicy. Następnie jeden z B-52 wylądował w Polsce.

Przeloty amerykańskich bombowców strategicznych zawsze spotykają się z zainteresowaniem. To maszyny zdolne do przenoszenia broni jądrowej, a także bardzo szerokiego wachlarza uzbrojenia – od zwykłych bomb po różnego rodzaju amunicję precyzyjną, a także – w przyszłości – broń hipersoniczną. Jednocześnie to najstarsze amerykańskie samoloty bojowe, pozostające bez przerwy w służbie.