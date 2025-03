Kluczowy obiekt dla całego NATO i Ukrainy. Znajduje się w Polsce

Po rosyjskiej agresji to polskie lotnisko stało się kluczowe dla całego NATO i Ukrainy. Kosiniak-Kamysz ujawnił, że przez hub logistyczny pod Rzeszowem pomoc (militarną i humanitarną) dla Ukrainy przekazało już 45 państw. Jednocześnie szef MON zaznaczył, że po ostatnim zamieszaniu wywołanym decyzjami Donalda Trumpa związanymi z czasowym wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy wszystko wróciło już do normy.

- Ta misja w Jasionce trwa od początku wojny w Ukrainie. To nie jest tylko lotnisko, ale pełna działalność związana z transportem. Cieszę się, że wszystko wróciło do normy po decyzjach Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy wszystkim krajom za wsparcie i zaangażowanie - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z Norwegii trafił tu system NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), który jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych systemów przeciwlotniczych na świecie. Został zaprojektowany do zwalczania różnych celów - dronów, śmigłowców, samolotów, a nawet pocisków manewrujących. Zasięg rażenia NASAMS jest uzależniony m.in. od rodzaju wykorzystywanych pocisków, radary wykrywające cele sięgają natomiast na odległość ok. 120 km.

Poza systemami obrony przeciwlotniczej do ochrony lotniska w Jasionce z zaangażowane zostały trzy norweskie F-35. To obecnie najlepsze z myśliwców w NATO. Polska dopiero dołączy do grona ich posiadaczy. Na mocy umowy zawartej w 2020 r. nasza armia będzie dysponowała 32 takimi maszynami. To wielozadaniowe myśliwce zaprojektowane w technologii stealth (trudnowykrywalności).