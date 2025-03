Pentagon inwestuje w broń dalekiego zasięgu. Umowa na pociski JASSM-XR

Ze względu na gabaryty i masę pocisk prawdopodobnie nie może być przenoszony przez samoloty F-16 - jego nosiciele to, obok dużych maszyn bombowych, F-15, F/A-18E/F Super Hornet i F-35 (poza wewnętrznymi komorami uzbrojenia).

Pocisk JASSM-XR ma dzięki nim charakteryzować się jeszcze mniejszą skuteczną powierzchnią odbicia, a tym samym jest trudniejszy do wykrycia przez radary. Jak obliczył dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek, JASSM-XR wystrzelony z polskiej przestrzeni powietrznej dotarłby nie tylko do Moskwy, ale aż do Uralu.