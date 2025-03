Koniec poradzieckich wozów w polskiej armii. Wreszcie je zastąpimy

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk to długo wyczekiwany następca poradzieckich BWP-1, który ma diametralnie zmienić sposób działania polskich jednostek zmechanizowanych. Nowoczesny, silnie uzbrojony i doskonale opancerzony, jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego pola walki. Polska czekała na taki pojazd latami, a jego opracowanie było konieczne, by Wojsko Polskie mogło skutecznie konkurować z armiami państw NATO oraz odpierać potencjalne zagrożenia dla jej bezpieczeństwa.

Borsuk to maszyna zaprojektowana przez Hutę Stalowa Wola, charakteryzująca się modułową konstrukcją i zaawansowaną ochroną balistyczną. Napędza go silnik o mocy 720 KM, pozwalający na osiąganie prędkości do 65 km/h. Kluczową cechą Borsuka jest pływalność – dzięki układowi hydrodynamicznemu może pokonywać przeszkody wodne bez przygotowania, co stanowi przewagę nad cięższymi, klasycznymi BWP.