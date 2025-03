Tajemniczy chiński myśliwiec. J‑36 zauważony w powietrzu

Serwis zwraca uwagę, że fotografie ukazują J-36 w locie z wysuniętym podwoziem oraz wznoszącym się pod ostrym kątem. Delta-skrzydłowa konfiguracja, znana z doskonałej manewrowości, została tu zmodernizowana, by sprostać wymaganiom współczesnych konfliktów zbrojnych. J-36 wyróżnia się także brakiem tradycyjnych stabilizatorów pionowych. To sugeruje zastosowanie zaawansowanego systemu fly-by-wire. Taki projekt zmniejsza widoczność na radarach, co jest kluczowe dla nowoczesnych myśliwców.

Eksperci, jak dr Emily Carter z Center for Strategic and International Studies, wskazują, że J-36 może być używany do penetracji silnie bronionych przestrzeni powietrznych. Jego zdolności manewrowe i stealth czynią go bowiem wszechstronnym narzędziem w potencjalnych konfliktach. Co ważne, rozwój J-36 wpisuje się w szersze działania Chin na rzecz modernizacji krajowych sił powietrznych, a wprowadzenie tego myśliwca może wpłynąć na równowagę sił w regionie Azji i Pacyfiku.