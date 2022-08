"Niewidzialny" samolot z "niewidzialną" bronią. B-2 ma nowe pociski

Technologia stealth zmniejsza możliwości wykrycia przez przeciwnika, stąd jest regularnie wdrażana w nowych samolotach wojskowych. Wyposażenie w tę możliwość pocisku manewrującego zmniejsza szanse nieprzyjaciela na strącenie go przy użyciu systemów obrony przeciwrakietowej.

K orporacja Northrop Grumman przekazała właśnie , że podczas testów, które odbyły się w grudniu ub.r. , bombowiec B-2 z powodzeniem odplalił pocisk Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range (JASSM-ER). Jest to broń, która dodatkowo zwiększa zdolność bombowca do trafienia w dowolny cel z dowolnego miejsca.

JASSM-ER to jedna z trzech nowych zaawansowanych funkcji wprowadzanych do B-2 w celu dalszej modernizacji platformy. Flota tych bombowców jest zdolna do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i nuklearnej. Wyposażono ją również w radarowy system celowania RATS.