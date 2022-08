Amerykańskie samoloty uziemione. Przyczyną problemy z fotelami

Tajna broń USA. To ona zabiła lidera Al-Kaidy

F-35A Lightning II to wielozadaniowe, jednomiejscowe myśliwce piątej generacji opracowane i produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Zastosowano w nich technologię stealth , która zmniejsza możliwości wykrycia maszyny przez przeciwnika.

F-35 Lightning II porusza się z prędkością maksymalną 2200 km/h, a zatankowany do pełna może pokonać dystans ok. 2222 km. Maszynę napędza silnik turbowentylatorowy Pratt & Whitney F135-PW-100. Myśliwiec lata na pułapie 15 km, a w jego wyposażeniu można znaleźć m.in. działko GAU-22/A kal. 25 mm oraz rakietowe pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder. Samolot jest też w stanie przenosić uzbrojenie o łącznej masie do ośmiu ton.