Na Marsie nawet pył może być zagrożeniem dla astronautów. W składzie toksyny

Pył marsjański, według badań Keck School of Medicine na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (USC), jest nie tylko pogodową przeszkodą w codziennej eksploracji powierzchni Czerwonej Planety, ale może też stanowić poważne zagrożenie zdrowotne dla przyszłych astronautów. Badania wskazują, że drobne cząstki pyłu mogą powodować choroby układu oddechowego, co jest szczególnie niebezpieczne podczas długotrwałych misji na Marsa. W artykule opublikowanym w naukowym czasopiśmie "GeoHealth" badacze podkreślają, że pył marsjański zawiera toksyczne elementy, takie jak krzemionka i żelazo, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.