"Niewidzialne" bombowce B-2 z nową bronią. Pociski JASSM-ER mają zasięg 1000 km

Sukcesem zakończyło się testowe odpalenie z bombowca B-2 pocisku AGM-158B JASSM-ER. To modernizacja pocisku JASSM, zwiększająca jego zasięg z ok. 370 do niemal 1000 km. JASSM ER, mimo podobnego wyglądu i wymiarów, wspólnej elektroniki i większości części, ma powiększony zbiornik paliwa i oszczędniejszy silnik.