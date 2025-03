Emituje groźną energię. Czy to przyszłość Drogi Mlecznej?

W artykule opublikowanym w "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" naukowcy przeanalizowali strukturę i rozwój galaktyki 2MASX J23453268−0449256, która jest oddalona o niemal miliard lat świetlnych od Ziemi. Co ciekawe, znajdująca się w jej centrum ogromna czarna dziura emituje ogromne dżety energii. To odkrycie jest zaskakujące, ponieważ dotychczas sądzono, że tego typu zjawiska występują jedynie w galaktykach eliptycznych.