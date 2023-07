Zdumiewający widok. Strzelali w niebo, aż trafili

Z kolei w przypadku Rosjan także są wykorzystywane rozwiązania improwizowane, ale na mniejszą skalę w połączeniu z dronami Lancet-3 , które okazały się skutecznym środkiem mającym na koncie m.in. kilka polskich armatohaubic Krab. Jednakże sporo tych dronów Ukraińcy są w stanie je przechwyć nawet za pomocą ostrzału z broni strzeleckiej, co widać na poniższym nagraniu.

Warto zaznaczyć, że strzelanie do drona z broni palnej to bardzo trudne zadanie, ponieważ trzeba tutaj wziąć pod uwagę takie składowe jak prędkość celu, kierunek jego lotu, odległość do niego, warunki atmosferyczne w postaci np. wiatru czy balistykę pocisków stosowanych w broni. Normalnie w systemach wyposażonych w broń lufową jak Gepard za prowadzenie celnego ostrzału odpowiada radar zapewniający dane i komputer balistyczny wyliczający na ich podstawie poprawki dla działonowego.