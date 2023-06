Rosyjskie drony wyjątkowo niebezpieczne dla ukraińskich wojsk. Potrzeba więcej zachodniego sprzętu

Drony Lancet , produkowane przez koncern z rosyjskiego Iżewska i kosztujące około 35 tys. dolarów za sztukę, są w stanie zniszczyć wielokrotnie droższe zachodnie uzbrojenie, takie jak czołgi Leopard 2 czy samobieżne haubicoarmaty Caesar . Co gorsza, trudno się przed nimi skutecznie bronić. Jest to jedno z największych zagrożeń, z jakimi zetknęliśmy się dotychczas na froncie - przyznali w rozmowie z agencją ukraińscy żołnierze z czterech różnych pododdziałów sił artylerii.

Rosyjskie ministerstwo obrony zachęca do zwiększenia produkcji Lancetów jako relatywnie taniego remedium na zachodni sprzęt o wysokiej wartości, przekazany Ukrainie przez państwa NATO z myślą o kontrofensywie. Ponadto siły agresora wydają się kopiować niektóre elementy ukraińskiej taktyki dotyczące wykorzystania dronów - zauważył Samuel Bendett, analityk amerykańskiego think tanku Center for a New American Security (CNAS).