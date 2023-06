Armatohaubica Krab zniszczona? Rosjanie polują na sprzęt produkowany przez Polaków

Do listy sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy, który został zniszczony przez armię Putina, najwyraźniej należy doliczyć kolejną armatohaubicę samobieżną Krab. Tak przynajmniej uważają Rosjanie, którzy wrzucili nagranie z miasta Czasiw Jar. Widać na nim to, co pozostało z systemu polskiej produkcji. Na razie nie wiadomo, jakiej broni użyto do jego eliminacji. Niewykluczone, że była to amunicja krążąca Lancet-3, odpowiadająca za zniszczenie co najmniej kilku Krabów.