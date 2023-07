Pierwsze takie zdjęcie z Ukrainy. Potężna broń zza oceanu

Doniesienia sugerujące, że Ukraińcy mogą wkrótce być gotowi do użycia amunicji kasetowej , pojawiają się już od kilku dni. W ubiegłym tygodniu wypowiadał się na ten temat dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski w rozmowie z BBC. Na potwierdzenie tych słów nie musieliśmy długo czekać, bowiem na froncie już pojawiły się pociski M864 (D864) – o czym donosi ukraiński portal Defense Express.

Opracowana w latach 80. ubiegłego wieku amunicja kasetowa M864 kal. 155 mm to potężna broń, która – jak wyjaśniał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik – po jednym ostrzale pozostawia po sobie pobojowisko wyglądające " jakby ktoś zaorał obszar wielkości boiska piłkarskiego ". Efekt ataku z użyciem M864 może być jeszcze potężniejszy, jeśli wykorzystany do niego zostanie większy nośnik (np. rakiety M26 systemu MLRS).

W kontekście specyfikacji pocisku M864 wspomnieć należy o średnicy korpusu równej 155 mm. Oznacza to, że broń jest gotowa do użytku w Ukrainie bez dodatkowego przygotowania systemów artyleryjskich , gdyż tamtejsza armia wykorzystuje szereg maszyn kompatybilnych z pociskami tego kalibru.

W rzeczonych 72 elementach pocisku znajdują się 24 skumulowane subpociski M46 o masie 208 g i 48 jednostek amunicji przeciwpiechotnej M42 o masie 213 g. Te drugie są zdolne do przebicia pancerza o grubości nawet 70 mm , zatem M864 bez trudu jest w stanie wyeliminować lekko opancerzone pojazdy, ale też skutecznie uszkadza czołgi.

M864 dosięga cel na dystansie ok. 30 km, jednak z wykorzystaniem odpowiedniego systemu artyleryjskiego, wartość tę można zwiększyć nawet do 40 km. Warto też zaznaczyć, że pojedynczy pocisk amunicji kasetowej, który trafił do armii Ukrainy, odpowiada skutecznością ostrzału nawet piętnastu standardowym pociskom odłamkowo-burzącym – podkreśla Defense Express.