Ukraiński artylerzysta o Krabie. Tym razem opinia inna niż zwykle

Dostarczone przez Polskę armatohaubice Krab są bardzo ważnym i zazwyczaj dobrze ocenianym systemem, ale pojawiają się też mocne słowa krytyki. Oto co sądzi o polskim Krabie Ukrainiec, który służył na niemieckiej Panzerhaubitze 2000.

Ukraina otrzymała wiele modeli systemów artyleryjskich kal. 155 mm od państw NATO, które mogły zostać sprawdzone w warunkach wojennych jak nigdy wcześniej. Ukraiński żołnierz Andriy Kobzar z 43 Samodzielnej Brygady Artylerii w początkowym etapie pełnoskalowej wojny z Rosją służył na haubicy 2S7 Pion, ale w połowie 2022 roku trafił wraz z częścią brygady na szkolenie do Niemiec.

To obyło się w szkole artyleryjskiej w Idar-Oberstein i trwało zaledwie półtora miesiąca po czym w listopadzie Andriy Kobzar z resztą przeszkolonych żołnierzy bronili Bachmutu. Jego walka trwała do 16 maja 202023 roku kiedy to został ranny pod Sołedarem.

AHS Krab oczami Ukraińca służącego na PzH-2000

Teraz zdecydował się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wojny artyleryjskiej w Ukrainie na łamach portalu Drukarnia. Andriy Kobzar przedstawia np. że w przypadku wojny w Ukrainie większa mobilność zapewniana przez kołowe systemy artyleryjskie jest niewarta zmniejszonej ochrony jak ma to miejsce np. w przypadku Caesarów. Rosjanie mają w zwyczaju nie tylko atakować wykryte systemy artyleryjskie dronami typu Lancet, ale ostrzeliwać obszar ich przebywania pociskami rakietowymi z głowicą kasetową wystrzelonymi z zestawów BM-27 Uragan.

W takim przypadku najważniejszy jest pancerz, a właściwy poziom ochrony wymaga dużej nośności zapewnianej przed podwozie gąsienicowe. W przypadku Ukrainy do tego typu natowskich systemów należą PzH-2000, AS90, AHS Krab oraz M109. Jak mówił Andriy Kobzar "do AS90 i M109 się nie zmieścił, a Kraba uważa za niedokończoną, nie przemyślaną i bardzo surową maszynę." Ukrainiec krytykuje dużo prostsze wnętrze, niepełni automatyczny system ładowania oraz cienki pancerz w porównaniu do PzH-2000.

Ponadto Andriy Kobzar wspomniana o różnicy strat, gdzie w przypadku PzH-2000 na 27 sztuk nie stracono żadnej poza jedną poważnie uszkodzoną wysłaną do remontu. Z kolei w przypadku Krabów Ukraińcy stracili 28 na 80 używanych egzemplarzy.

AHS Krab vs PzH-2000 - prawda leży po środku

Jest to w pełni uzasadniona krytyka, ale z drugiej ta prostsza konstrukcja jest też atutem polskiego Kraba, ponieważ rzadziej się psuje, ma lepsze wsparcie serwisowe i dłużej może przebywać na polu bitwy. Do sieci trafiły nagrania przedstawiające armatohaubice PzH-2000 działające w trybie awaryjnym z wyłączonym automatem ładowania obniżającym szybkostrzelność z teoretycznych 10 strz./min do 1-2 strz./min.

Większą wadą Kaaba jest gorsze opancerzenie i nieodizolowany magazyn amunicyjny, którego trafienie może oznaczać natychmiastową śmierć załogi. W PzH-2000 zaprojektowano to lepiej, ponieważ magazyn amunicji został w pełni odizolowany od załogi.

Z kolei w przypadku strat to polskie Kraby, których było też swoją drogą trzykrotnie więcej dłużej przebywały na linii frontu w porównaniu do PzH-2000, które nieporównywalnie więcej czasu spędzały na naprawach. Jak dowiedzieliśmy się też podczas rozmów z przedstawicielami polskiego przemysłu podczas targów MSPO Rosjanie mieli też ze względów ideologicznych szczególnie polować na maszyny z Polski.

